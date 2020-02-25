Псковичи стали реже обращаться в Центр обслуживания клиентов компании «Экопром» с вопросами наличия контейнеров

16:35, 25 февраля 2020, ПАИ

Граждане стали реже обращаться в Центр обслуживания клиентов компании «Экопром» с вопросами наличия контейнеров для твердых бытовых отходов, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Заместитель руководителя Центра Ирина Ефимова рассказала, что при поступлении таких запросов региональный оператор по обращению с ТКО связывается с органами местного самоуправления, с которыми и определяет места для сбора отходов.

Ирина Ефимова заверила, что услугой по вывозу ТКО охвачена большая часть Псковской области. В прошлом году компания «Экопром» закупила 8 тысяч 206 контейнеров для сбора мусора, а в сельскую местность завезли около 300 тысяч специальных пакетов для отходов.