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Общество

Псковичи стали реже обращаться в Центр обслуживания клиентов компании «Экопром» с вопросами наличия контейнеров

Граждане стали реже обращаться в Центр обслуживания клиентов компании «Экопром» с вопросами наличия контейнеров для твердых бытовых отходов, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Заместитель руководителя Центра Ирина Ефимова рассказала, что при поступлении таких запросов региональный оператор по обращению с ТКО связывается с органами местного самоуправления, с которыми и определяет места для сбора отходов.

Режим работы Центров обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках

Ирина Ефимова заверила, что услугой по вывозу ТКО охвачена большая часть Псковской области. В прошлом году компания «Экопром» закупила 8 тысяч 206 контейнеров для сбора мусора, а в сельскую местность завезли около 300 тысяч специальных пакетов для отходов.

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