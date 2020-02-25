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Общество

За анализ на коронавирус таллинская больница просит 130 евро

130 евро просят в таллинской больнице за анализ на коронавирус. Такими расценками удивили в инфекционном центре Merimetsa, пишет Delfi Эстония.

Однако в Департаменте здоровья данную информацию опровергли.

«Впервые слышу, что где-то за анализы нужно платить», - рассказала советник по прессе Департамента здоровья Эйке Кингсепп.

Она также добавила, что больница отсылает пробы в лабораторию департамента, ответ из которой приходит в течение 3-4 часов. Анализы при этом, по словам Эйке Кингсепп, делают бесплатно.

На данный момент в Эстонии было проведено 16 анализов на коронавирус, все они оказались отрицательными.

В регистратуре Ида-Таллинской центральной больницы предложили, что платными анализы могут быть, если человек приходит по собственной инициативе. При этом процедура бесплатна, если у пациента есть направление от семейного врача.

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