Закрепление социальных гарантий в Конституции поддерживают более 90% россиян

23:05, 25 февраля 2020, ПАИ

Более 90% жителей России поддерживают поправки о закреплении социальных гарантий в Конституции, пишет интернет-газета «Ридус».

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал, что все предложения по изменениям в Конституции получили высокую поддержку, признаны значимыми и достойными положительного отношения.

Согласно данных ВЦИОМ, 97% опрошенных проголосовали за поправку, которая предусматривает обеспечение государством доступного и качественного медобслуживания, а 96% поддержали идею закрепить в основном законе страны положение о том, что дети являются важнейшим достоянием России, и государство обязано обеспечить им социальную поддержку.

Кроме этого, 95% хотят видеть в Конституции поправку об ответственности государства за защиту прав трудящихся россиян, МРОТ не менее величины прожиточного минимума, а 94% опрошенных поддерживают введение в Конституцию нормы о ежегодной индексации пенсий.

93% опрошенных отметили, что в основном законе должно быть прописано то, что никакая территория России не может быть отчуждена.

Опрос ВЦИОМ показал, что около 80% россиян знают о проведении общероссийского голосования по законопроекту о поправках к Конституции, а 66% опрошенных планируют принять в нем участие.