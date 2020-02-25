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Общество

Эксперты рассказали о требованиях к бесплатным телефонам для ветеранов ко Дню Победы

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат к Дню Победы телефоны и смогут пользоваться ими бесплатно. Государство и сотовые операторы оговорили детали.

Известно, что на такие устройства связи будет потрачено около 50 млн рублей, еще около 80 млн рублей будет ежегодно тратиться на услуги связи обслуживаемых телефонов, пишет издание «Известия» со ссылкой на источник в Минкомсвязи.

В 2020 году все ветераны получат такие аппараты. Выбор пал на кнопочные устройства. Есть к ним и серия пожеланий: это должны быть телефоны с большим экраном, крупными кнопками, крупным шрифтом на них, со звуковым сопровождением набора, ориентированные на голосовые услуги.

Состав пакета услуги связи пока еще обсуждается. Решено лишь, что ветераны смогут бесплатно звонить в экстренные службы и закрепленным за ними волонтерам.

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