В России на фоне новостей о коронавирусе дорожает чеснок

07:43, 26 февраля 2020, ПАИ

В российских магазинах в январе 2020 года чеснок подорожал на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В абсолютных ценах 1 кг в среднем по стране стоит 212 рублей вместо 155 рублей год назад. И в феврале он продолжает дорожать, сообщает издание «Известия».

Эксперты настаивают: рост особенно стал заметен в последние две недели, к 17 февраля показатель достиг 266 рублей.

Такие изменения напрямую связывают с новостями о коронавирусе. Ведь многие связывают чеснок с профилактикой от простудных заболеваний. При этом медики настаивают: больше двух зубчиков в сутки есть нельзя.

Исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков настаивает: объективный причин для роста цен нет, урожай чеснока был на уровне прошлых лет. Но звучат заявления, что в связи с вирусом прекратятся поставки чеснока из Китая, это довольно существенная доля в общем объеме на рынке. Тот же Михаил Глушков подчеркивает, что чеснок закупают летом после сбора урожая и потом он хранится на складах в России, поэтому данная причина не может рассматриваться всерьез.

В Федеральную антимонопольную службу пока обращений на повышение цен не поступало.