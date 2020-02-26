Русло Чертова ручья в Пскове очистили

10:27, 26 февраля 2020, ПАИ

В Пскове очистили русло Чертова ручья. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков на своей страничке в Instagram.

«Специализированная служба города Пскова в феврале 2020 года провела работы по очистке русла Чертова ручья», - сообщил Григорий Стороненков, отметив, что ранее ручей систематический загрязнялся, русло заросло и стало болотистым из-за канализационных вод от домов «Альфа», «Бетта», «Гамма».

Вопрос засорения канализационной системы многоэтажек в Овсище был решен за счет замены канализационных насосных станций. Активное участие в этом принимал местный житель Сергей Матвеев, который также настоял на прочистке ручья. Уже этой весной на ручей вернутся утки.