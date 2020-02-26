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Соглашение о сотрудничестве подписали ПсковГУ и Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании

Фото Дарьи Хватковой

Соглашение о сотрудничестве подписано между Псковским государственным университетом  (ПсковГУ) и Северо-Западным филиалом АО «Федеральная пассажирская компания». Подписи под документом поставили 26 февраля врио ректора университета Наталья Ильина и начальник филиала транспортной компании Михаил Поярков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«От сотрудничества с учебным заведением в Пскове мы ожидаем, что студенты, которые здесь учатся, будут оставаться в этом регионе», - рассказал Михаил Поярков. Он добавил, что РЖД - это надёжный работодатель, который своевременно выплачивает заработную плату, предоставляет комфортные условия для работы, и именно работа на железной дороге может дать сегодняшним студентам те возможности, которые отвечали бы их запросам о жизни.

Фото Дарьи Хватковой

«Хотелось бы, чтобы ребята во время учёбы задумывались над тем, куда они пойдут после завершения университета, и как будут расти в профессиональной карьере и в личностном плане. Чтобы были планы на будущее могли развиваться, чтобы ребята не думали, где денег заработать, не просили средства у родителей, чтобы люди были самодостаточны и независимы», - сказал Михаил Поярков.

Фото Дарьи Хватковой

В свою очередь Наталья Ильина отметила, что с РЖД планируется выстроить взаимодействие по трем направлениям: это целевая подготовка кадров для железной дороги, это повышение квалификации для имеющихся сотрудников компании, это занятость студентов на период обучения. «Это соглашение выгодно, в первую очередь, для студентов. Ранняя занятость студентов - это очень эффективно как для самих ребят, так и для развития университета как опорного вуза региона», - подчеркнула Наталья Ильина.

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