Почти на 610 тысяч рублей рыбы выловили браконьеры из Псковского озера

12:44, 26 февраля 2020, ПАИ

Сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Росрыболовства задержали браконьеров, которые незаконно выловили из Псковского озера рыбы на сумму 607 тысяч 315 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Таковы данные за минувшую неделю. Установлено, что рыбаки, не имея разрешения на вылов рыбы, с применением транспорта и с помощью девяти незаконных орудий лова добыли 1 тысячу 693 особи плотвы, 44 ершей, 74 густер, 70 окуней, 15 щук, 33 судаков, по два экземпляра уклеек и карасей, а также по одному экземпляру ряпушки, красноперки и сырти. Тем самым нанесли ущерб в размере 607 тысяч 315 рублей.

У браконьеров были изъяты транспорт, орудия лова и весь улов рыбы. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).