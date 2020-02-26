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Общество

Солдаты срочной службы начнут получать оклад в размере 2 тысячи рублей

Фото: Михаил Глущенко

Совет Федерации одобрил закон об окладе для солдат, проходящих срочную службу. Размер оклада прогнозируется в 2 тысячи рублей. Действие закона распространяются на МЧС и Росгвардию, передает ТАСС.

С 2012 по 2018 год Министерство обороны проводило эксперимент по унификации денежного довольствия солдат-срочников. Им выплачивали 2 тысячи рублей в месяц, а также ежемесячные надбавки. Выплаты учитывали оклад по воинской должности, квалификацию, особые условия службы, работу со сведениями, которые содержат гостайну. Итог проведенного эксперимента оказался удачным.

Кроме того, оклад будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции. Размер оклада по воинской должности солдата-срочника с 1 октября 2020 года составит 2086 рублей. За выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья предусмотрены также надбавки до 1 тысячи рублей, за командование воинским подразделением – до 800 рублей, а за работу со сведениями, содержащими гостайну, – от 200 до 500 рублей.

Кроме того, Совет Федерации одобрил выплату подъемных и суточных военнослужащим по контракту, которые направляются не на воинские должности. На данный момент пособие не предоставляется при переезде на новое место службы тем военнослужащим, которые назначаются на должности преподавателей, не являющиеся воинскими.

Закон позволит компенсировать расходы, связанные с обустройством на новом месте службы и жительства после переезда в другой населенный пункт. Авторы документа уверены, что лица, направленные не на воинские должности в иной населенный пункт, продолжают работу, направленную на обеспечение обороны страны.

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