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Общество

Экопродукты из Армении предлагают псковичам во фреш-маркете «Корзинка»

В Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» во фреш-маркете «Корзинка» работает отдел «Дары Армении», где покупатели могут приобрести экопродукты, доставленные напрямую из этой страны, сообщили Псковскому агентству информации в администрации комплекса.

Весь ассортимент продукции поставляется из Армении. По словам поставщиков, отличительной особенностью армянской продукции является сырье, из которого она готовится.

«Плодородная почва и благоприятные погодные условия Армении позволяют выращивать разные виды овощей, фруктов и ягод без всяких добавок и химикатов. На территории всей страны расположены многочисленные источники родниковой воды. Это тоже важное условие, которое дает продукту особый вкус, цвет, консистенцию. Все это делает нашу продукцию особенной», - подчеркивают они.

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