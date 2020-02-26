Экопродукты из Армении предлагают псковичам во фреш-маркете «Корзинка»

13:56, 26 февраля 2020, ПАИ

В Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» во фреш-маркете «Корзинка» работает отдел «Дары Армении», где покупатели могут приобрести экопродукты, доставленные напрямую из этой страны, сообщили Псковскому агентству информации в администрации комплекса.

Весь ассортимент продукции поставляется из Армении. По словам поставщиков, отличительной особенностью армянской продукции является сырье, из которого она готовится.

«Плодородная почва и благоприятные погодные условия Армении позволяют выращивать разные виды овощей, фруктов и ягод без всяких добавок и химикатов. На территории всей страны расположены многочисленные источники родниковой воды. Это тоже важное условие, которое дает продукту особый вкус, цвет, консистенцию. Все это делает нашу продукцию особенной», - подчеркивают они.