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Общество

Михаил Ведерников: Гребная база спортшколы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте

Фото Александра Сидоренко

Гребная база детско-юношеской спортивной школы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с журналистами в пресс-центре «Интерфакса» 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Ранее обсуждалась возможность переместить грубную базу на берег реки Великой за стадионом «Электрон».

«Тренер и ребята высказались, что хотят остаться там, где они находятся сейчас, — отметил глава региона. — Им там привычнее. Тренер десятилетиями там занимается, мы насильно тянуть не будем. Будем делать все возможное, чтобы им было удобно и комфортно заниматься, чтобы показывали хорошие результаты».

Михаил Ведерников подчеркнул, что гребную базу в Пскове следует привести в порядок и сделать ее эталонной в Северо-Западном федеральном округе. По его словам, сейчас гребная база держится на энтузиазме тренеров и спортсменов.

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