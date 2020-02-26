Михаил Ведерников: Гребная база спортшколы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте

17:25, 26 февраля 2020, ПАИ

Гребная база детско-юношеской спортивной школы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с журналистами в пресс-центре «Интерфакса» 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Ранее обсуждалась возможность переместить грубную базу на берег реки Великой за стадионом «Электрон».

«Тренер и ребята высказались, что хотят остаться там, где они находятся сейчас, — отметил глава региона. — Им там привычнее. Тренер десятилетиями там занимается, мы насильно тянуть не будем. Будем делать все возможное, чтобы им было удобно и комфортно заниматься, чтобы показывали хорошие результаты».

Михаил Ведерников подчеркнул, что гребную базу в Пскове следует привести в порядок и сделать ее эталонной в Северо-Западном федеральном округе. По его словам, сейчас гребная база держится на энтузиазме тренеров и спортсменов.