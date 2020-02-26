Псковский губернатор о претензиях к регоператору: Я не согласен с позицией ФАС

17:47, 26 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников убежден, что региональный оператор по вывозу и утилизации ТКО «тал субъектом спора между участниками этого рынка». Об этом он заявил на встрече с журналистами 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы знаем, какая компания хочет, чтобы регоператор обанкротился, хочет сюда войти. И мы понимаем, что Псковская область в этом случае станет помойкой для Ленинградской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга. Я не согласен с позицией ФАС, требования излишне жесткие. Я уже говорил, что мы одни из первых в стране безболезненно прошли реформу, все страшное осталось позади. Не хотелось бы сейчас проводить конкурсы, определять подрядчиков, Поэтому я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх», - сказал он.

Глава региона уточнил, что не хотел бы, чтобы Федеральная антимонопольная служба сыграла в пользу одной или другой стороны имеющегося конфликта интересов. «А конфликт есть, он искусственно создан и раскручивается одной из сторон», - сказал Михаил Ведерников.