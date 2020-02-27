Дорогу на кладбище «Орлецы» отремонтировали в Пскове

10:09, 27 февраля 2020, ПАИ

В Пскове в эксплуатацию сдана дорога на кладбище «Орлецы». Её отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели из федерального и областного бюджетов были выделены 24,5 млн рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, объект удалось отремонтировать благодаря экономии бюджетных средств на контрактах.

Всего было отремонтировано 2,3 километра дороги. В рамках ремонта подрядчик отфрезеровал старое покрытие, отрегулировал высоту крышек колодцев, заменил плиты покрытия, люки колодцев, бортовой камень, выполнил устройство основания дороги из щебня, выравнивающего и верхнего слоев покрытия. Кроме того, подрядчик выполнил устройство тротуаров и дорожек, укрепил обочины асфальтобетонной крошкой, отремонтировал автобусные остановки, нанес разметку.

Подрядчику удалось выполнить все работы раньше установленного срока. Гарантия на верхний слой покрытия составляет 4 года, на бортовой камень – 2 года.

Ремонт дороги на кладбище «Орлецы» приурочен к памятной дате – 20-летию подвига десантников 6-ой роты 76-й десантно-штурмовой дивизии.