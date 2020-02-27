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Общество

Приходу храма Святителя Луки в Пскове передадут помещение котельной

В Пскове приходу храма Святителя Луки архиепископа Крымского при Псковской городской больнице передадут нежилое здание, расположенное на улице Коммунальной, 23. Такое решение принято на сессии Псковской городской Думы 27 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По данному адресу расположено здание паровой котельной. Оборудование там уже демонтировано.

Приход планирует выполнить ремонт и открыть Дом-причта, где, в частности, будет оказываться помощь нуждающимся.

Депутаты дали согласие на безвозмездную передачу здания.

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