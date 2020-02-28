Доставленный в центр спасения медвежонок из Бежаниц получил имя Псковушка

09:40, 28 февраля 2020, ПАИ

Еще один псковский медвежонок теперь будет временно проживать в Центре спасения в Тверской области. Животное привезли из Бежаниц, питомец получил имя Псковушка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре спасения медвежат-сирот.

Медвежонок был доставлен в центр 25 февраля. Собака обнаружила берлогу и медведица, почуяв угрозу, убежала, оставив малыша одного.

В центре уже 10 медвежат-сирот. Псковский медвежонок оказался самочкой. Она уже открыла глаза и пытается вставать на ноги, ей около 1,5 месяцев, родилась в начале января. При осмотре у медвежонка не обнаружили никаких повреждений. Эксперты уверяют, что Псковушка хорошо развита и упитана.