Иностранцам с территории Ирана запретили въезд в Россию

15:14, 28 февраля 2020, ПАИ

Иностранным гражданам с территории Ирана временно запретили въезд в Россию с 28 февраля в воздушных пунктах пропуска через российскую государственную границу. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства страны.

«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00:00 мск 28 февраля 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Исламской Республики Иран в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, кроме воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Москва (Шереметьево), за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации», - говорится в документе.

Кроме этого, МИД РФ должен временно приостановить оформление и выдачу виз гражданам Ирана. МВД РФ приостанавливает оформление и выдачу разрешений на работу гражданам Ирана, находящимся за пределами РФ, а также приглашений с целью обучения и осуществления трудовой деятельности.