Зал самбо открылся в великолукской школе

16:45, 28 февраля 2020, ПАИ

27 февраля в великолукской общеобразовательной школе №1 открылся зал самбо. Это стало возможным благодаря всероссийскому проекту «Самбо в школу», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

На торжественном открытии депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил ребят с открытием зала самбо. «Здорово, что сегодня у подрастающего поколения есть возможность тренироваться и делать первые шаги к самовоспитанию, успеху и самореализации», - обратился к присутствующим Александр Козловский. По его словам, благодаря проекту «Самбо в школу» уже не первое образовательное учреждение в Псковской области получает необходимый инвентарь для занятий.

Парламентарий также поблагодарил регионального координатора всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» Владимира Владимирова за его энергию и ответственный подход к реализации проекта.

Зал самбо в великолукской школе №1 – важный проект для юных самбистов. По словам ребят, это не только возможность стать профессиональными спортсменами, но и обучиться важным приемам самообороны, которые позволят в случае опасности постоять за себя. Самбисты школы №1 продемонстрировали гостям свои умения и навыки, после чего спортсмены пообщались с депутатом Госдумы Александром Козловским.

Второй зал самбо откроется в Великих Луках в школе №7.