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Общество

Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали псковские пограничники

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки в Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали 62-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Данный гражданин был объявлен в федеральный розыск за преступление по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Подозреваемого выявили при прохождении пограничного контроля на выездном направлении. Его передали сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и привлечения к ответственности за совершенное деяние.

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