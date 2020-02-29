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Общество

Губернатор Псковской области призвал с благодарностью относиться к ветеранам

«Мы должны сделать все, чтобы быть достойными подвигов прошедших лет, с уважением и благодарностью относиться к ветеранам и свидетелям тех событий», - подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников в обращении к жителям Новоржевского района, где прошли памятные мероприятия в честь 76-летия освобождения районного центра от немецко-фашистских захватчиков.

 «Несмотря на колоссальные разрушения, район трудами своих жителей был спасен и возрожден — и это наследие до сих пор является важной частью местной экономики», - говорится в тексте главы региона.

Памятные мероприятия прошли у мемориального комплекса в Новоржеве.

Участники митинга возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.

На братском воинском кладбище прошла церемония перезахоронения останков бойцов, их подняли в ходе поисковых операций отрядом «Пламя» на территории Новоржевского района.

В Доме культуры состоялся тематический вечер «Война пришлась на нашу юность». Именно здесь ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Новоржеве, вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

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