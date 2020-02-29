0
09:48
Где в Псковской области находятся места концентрации ДТП
00:05
Сетевые «тролли» атаковали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
23:27
Пожарные продолжают проводить учения на улице Кузбасской дивизии в Пскове
23:14
Детский хоккейный турнир в память о 6-ой роте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21:06
Главную икону ВДВ доставили в Псков
20:18
Родственники павших воинов-десантников 6-й роты почтили их память на высоте 776 в Чечне
19:04
Председатели сменяются в девяти ТИКах Псковской области
Еще новости
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки в России не зафиксированы

За минувшие судки новых случаев заражения новым типом коронавируса в России не выявлено. Такие данные озвучили представители Роспотребнадзора 29 февраля, сообщает ТАСС.

Всего было зарегистрировано 1,7 тысячи заболеваний с признаками ОРВИ у прибывших из КНР. В основном это респираторные инфекции, грипп А и В, парагрипп. Выписаны с выздоровлением 474 человека.

На сегодняшний день проведено более 377 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у прибывших из КНР. На время инкубационного периода их помещают в медучреждения, всего таких 132 объекта в субъектах страны.  Под контролем находятся и 8414 человек, прибывших в Шереметьево из КНР.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Белоруссия не намерена закрывать границу из-за коронавируса Иностранцам с территории Ирана запретили въезд в Россию Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Белоруссии и Литве Почти 46% всех заразившихся коронавирусом в Китае вылечились Продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею рекомендовано остановить Организаторы Евровидения прокомментировали информацию об отмене конкурса из-за коронавируса От коронавируса в Китае умерли 2744 человека Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса Каждый четвертый ходит в масках: Вернувшаяся из Италии псковичка рассказала о коронавирусе в Европе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Сетевые «тролли» атаковали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
29 февраля 2020
Сетевые «тролли» атаковали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
Пожарные продолжают проводить учения на улице Кузбасской дивизии в Пскове
28 февраля 2020
Пожарные продолжают проводить учения на улице Кузбасской дивизии в Пскове
Детский хоккейный турнир в память о 6-ой роте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 февраля 2020
Детский хоккейный турнир в память о 6-ой роте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Главную икону ВДВ доставили в Псков
28 февраля 2020
Главную икону ВДВ доставили в Псков
Родственники павших воинов-десантников 6-й роты почтили их память на высоте 776 в Чечне
28 февраля 2020
Родственники павших воинов-десантников 6-й роты почтили их память на высоте 776 в Чечне
Председатели сменяются в девяти ТИКах Псковской области
28 февраля 2020
Председатели сменяются в девяти ТИКах Псковской области
Снежный Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 февраля 2020
Снежный Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сергей Кулаков стал заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области
28 февраля 2020
Сергей Кулаков стал заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области

Идет загрузка...