Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки в России не зафиксированы

11:04, 29 февраля 2020, ПАИ

За минувшие судки новых случаев заражения новым типом коронавируса в России не выявлено. Такие данные озвучили представители Роспотребнадзора 29 февраля, сообщает ТАСС.

Всего было зарегистрировано 1,7 тысячи заболеваний с признаками ОРВИ у прибывших из КНР. В основном это респираторные инфекции, грипп А и В, парагрипп. Выписаны с выздоровлением 474 человека.

На сегодняшний день проведено более 377 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у прибывших из КНР. На время инкубационного периода их помещают в медучреждения, всего таких 132 объекта в субъектах страны. Под контролем находятся и 8414 человек, прибывших в Шереметьево из КНР.