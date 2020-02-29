Россиянам рекомендовали отказаться от поездок за рубеж

15:31, 29 февраля 2020, ПАИ

Роспотребнадзор рекомендовал жителям России отказаться или сократить поездки за пределы страны. Причиной названо распространение коронавируса, сообщает БРК со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

«Для того чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны», — сказала она на встрече с журналистами.



Эксперты настаивают: в России все еще продолжается сезон ОРВИ и гриппа, а потому следует соблюдать меры безопасности. Они смогут препятствовать и распространению коронавируса в стране. В числе таких мер: мытье рук после прогулки или поездки в общественном транспорте, отказ от посещения общественных мероприятий, повышение иммунитета овощами и фруктами, полноценное питание.

При простуде рекомендуется отказаться от общих с ленами семьи предметов: посуды, полотенец.

Анна Попова подчеркнула важность обращения к медикам при малейшем недомогании.

На данный момент вирус коронавируса выявлен в 53 странах мира. Его жертвами стали более 2,8 тыс. человек.