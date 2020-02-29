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Общество

Регоператор по вывозу ТКО в Псковской области отчитался об уборке после снегопада

Снегопад внес коррективы в работу  регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов — компании «Экопром». «Есть ряд населенных пунктов, где полностью отсутствует проезд. В таких случаях Экопром информирует органы местного самоуправления о необходимости расчистки дорог, а вывоз отходов переносится на следующий день», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

За период 27-28 февраля в регионе выпал значительный объем снега. В ряде районов – более половины месячной нормы осадков. Их наибольшее количество отмечено в Опочке.

«Обильные осадки привели к тому, что работникам зачастую приходится вытаскивать пакеты с мусором из сугробов», - добавили представители регоператора.

«Снегопад не мешает оказывать населению качественную услугу», - заверили в компании и уточнили, что в населенных пунктах, где обеспечена возможность проезда мусоровозов, отходы вывозятся в соответствии с графиком.

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