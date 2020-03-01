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Общество

Владимир Путин возложил цветы к памятнику 6-й роте

1 марта президент России Владимир Путин принял участие в митинге, посвящённом памяти десантников 6-й роты, героически погибших в 2000 году в Чечне при выполнении воинского долга. Глава государства возложил цветы в честь павших воинов к памятнику «Купол» в Черёхе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В память о бойцах, героически погибших при выполнении боевой задачи на Северном Кавказе, была объявлена минута молчания, после чего военнослужащие Преображенского полка прошли перед памятником «Купол» торжественным маршем.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники 6-й роты псковской дивизии ВДВ вступили в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье Чечни. В бою погибли 84 военнослужащих. Выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них - посмертно, 68 - награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

30 июля 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году. В Псковской области в соответствии с поручением губернатора Михаила Ведерникова родственникам погибших десантников оказана адресная помощь, осуществлены выплаты.

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