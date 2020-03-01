Меры по стабилизации экономики России при коронавирусе поручил выработать Путин

12:37, 01 марта 2020, ПАИ

Распространение коронавируса отражается на глобальной экономике негативным образом. Об этом заявил президент России Владимир Путин 1 марта на совещании по ситуации на сырьевых рынках в условиях распространения вируса, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, Фонд национального благосостояния России сумеет обеспечить все обязательства правительства при ухудшении мировой экономики.

Между тем последствия уже негативно сказались на нефтевом рынке, передает издание «Газета.ru». Президент назвал прошедшую неделю худшей для мирового рынка нефти с 2008 года.

Глава государства подчеркнул, что ситуация с распространением вируса находится под контролем, но нужны меры для экономического реагирования на ситуацию.