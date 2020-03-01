0
18:25
Визит президента России Владимира Путина в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:41
Верховный главнокомандующий провёл смотр личного состава 104-го полка 76-й дивизии ВДВ
15:31
Президент о десантниках 6-й роты: Они показали, на что способен русский солдат
13:59
Владимир Путин возложил цветы к памятнику 6-й роте
13:39
Владимир Путин прилетел в Псков почтить память десантников 6-й роты
13:32
Доктор из Пскова прошел в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»
11:28
ФОТОФАКТ: Жители Пскова пришли к памятнику 6-й роте
Еще новости
Общество

Меры по стабилизации экономики России при коронавирусе поручил выработать Путин

Распространение коронавируса отражается на глобальной экономике негативным образом. Об этом заявил президент России Владимир Путин 1 марта на совещании по ситуации на сырьевых рынках в условиях распространения вируса, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, Фонд национального благосостояния России сумеет обеспечить все обязательства правительства при ухудшении мировой экономики.

Между тем последствия уже негативно сказались на нефтевом рынке, передает издание «Газета.ru». Президент назвал прошедшую неделю худшей для мирового рынка нефти с 2008 года. 

Глава государства подчеркнул, что ситуация с распространением вируса находится под контролем, но нужны меры для экономического реагирования на ситуацию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Россиянам рекомендовали отказаться от поездок за рубеж Результаты медицинских исследований: Китайский коронавирус поражает легкие человека Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки в России не зафиксированы Белоруссия не намерена закрывать границу из-за коронавируса Иностранцам с территории Ирана запретили въезд в Россию Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Белоруссии и Литве Почти 46% всех заразившихся коронавирусом в Китае вылечились Продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею рекомендовано остановить Организаторы Евровидения прокомментировали информацию об отмене конкурса из-за коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Визит президента России Владимира Путина в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 марта 2020
Визит президента России Владимира Путина в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Верховный главнокомандующий провёл смотр личного состава 104-го полка 76-й дивизии ВДВ
01 марта 2020
Верховный главнокомандующий провёл смотр личного состава 104-го полка 76-й дивизии ВДВ
Президент о десантниках 6-й роты: Они показали, на что способен русский солдат
01 марта 2020
Президент о десантниках 6-й роты: Они показали, на что способен русский солдат
Владимир Путин возложил цветы к памятнику 6-й роте
01 марта 2020
Владимир Путин возложил цветы к памятнику 6-й роте
Владимир Путин прилетел в Псков почтить память десантников 6-й роты
01 марта 2020
Владимир Путин прилетел в Псков почтить память десантников 6-й роты
Доктор из Пскова прошел в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»
01 марта 2020
Доктор из Пскова прошел в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»
ФОТОФАКТ: Жители Пскова пришли к памятнику 6-й роте
01 марта 2020
ФОТОФАКТ: Жители Пскова пришли к памятнику 6-й роте 1
Губернатор показал макет идрицкого мемориала «Знамя Победы»
01 марта 2020
Губернатор показал макет идрицкого мемориала «Знамя Победы»

Идет загрузка...