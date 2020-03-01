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Общество

Доктор из Пскова прошел в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»

1 марта в Москве открылся полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение». В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Нам нужно совершить переход от модели «лабораторной» к модели работы с реальными проблемами и ожиданиями пациентов. Нам нужно использовать большие данные. Именно те, которые позволят нам прогнозировать технологии лекарственного обеспечения, обеспечения медицинскими изделиями, оценивать эффективность препаратов. Это совершенно новые подходы, без которых прогнозирование становится невозможным. И именно здесь нужны организационные и лидерские навыки, способность прогнозировать результат и достигать его», - заявил Михаил Мурашко.

«Отрасль испытывает определенный недостаток управленцев. В системе здравоохранения есть много позиций, где нужны молодые специалисты, цель которых сделать медицину в стране лучше», - сказал Леонид Рошаль и добавил, что по итогам конкурса будет сформирован кадровый резерв для медицинских учреждений.

Всего в категории «Здравоохранение» поступило 9,7 тысяч заявок. В полуфинал прошли 237 медиков из 54 регионов России, 32 из них – представляют Северо-Запад.

От Псковской области в испытаниях участвует заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра Ирина Цуканова.

30 победителей будут названы 5 марта, 10 сильнейших участников попадут в суперфинал основного конкурса «Лидеры России», который пройдет в конце марта в Сочи.

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