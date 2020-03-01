Эскиз диорамы «Высота 776» показали президенту в Пскове

14:56, 01 марта 2020, ПАИ

Президенту России Владимиру Путину в рамках визита в Псков продемонстрировали эскиз диорамы «Высота 776» - макет панорамы боя 6-й роты псковской дивизии ВДВ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

После этого Владимир Путин встретится и побеседует с родственниками погибших десантников, а затем вместе с ними посетит концерт, посвященный памяти десантников.

20 лет назад в Аргунском ущелье Чечни 6-я рота псковских десантников вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.