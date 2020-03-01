Владимир Путин прилетел в Псков почтить память десантников 6-й роты

13:39, 01 марта 2020, ПАИ

1 марта в Псков прилетел президент России Владимир Путин. В аэропорту его встречают губернатор Псковской области Михаил Ведерников, министр обороны РФ Сергей Шойгу, полпред в СЗФО Александр Гуцан, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Глава государства почтит память десантников 6-ой роты, героически погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чечни в ходе выполнения контртеррористической операции, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Путин посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию и примет участие в основных мероприятиях, посвящённых памяти военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. В частности, сейчас он находится у памятника «Купол» в Черёхе, где собрались сотни псковичей и гостей города. Здесь глава государства вместе с россиянами возложит цветы в честь павших воинов.

В 2020 году отмечается 20-летие подвига псковских десантников. Указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году президент России Владимир Путин подписал 30 июля 2018 года.

6-я рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. Подробнее об этом бое – в инфографике ПАИ.