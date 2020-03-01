Владимир Путин пообщался с родственниками погибших псковских десантников

15:19, 01 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Псков пообщался с родственниками погибших в 2000 году в Чечне десантников 6-ой роты, сообщает «Интерфакс».

Глава государства пообещал родственникам погибших десантников решить вопросы, связанные с формальными вещами, в частности, с уровнем наград и последующими действиями. «Есть определенные, чисто технические сложности, мы постараемся все их решить. Я вчера-сегодня этим занимался, нет пока предложений со стороны правительства, но мы найдем эти решения», - подчеркнул Владимир Путин.

Также президент заверил родственников погибших бойцов 6-ой роты, что будет решён вопрос доплатами. «Знаю, что в разных регионах по-разному идут доплаты, это мы тоже решим. С губернаторами сегодня разговаривал, у которых этого пока нет - мы решаем», - сказал он.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что власти занимаются и решают отдельные конкретные вопросы, которые есть у родственников погибших бойцов.

В рамках беседы одна из родственниц вручила главе государства посвященную 20-летию подвига десантников медаль, которую подготовил Фонд памяти шестой роты.

20 лет назад 6-я рота псковских десантников вступила в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье Чечни. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.