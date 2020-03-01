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Общество

Великолучанка незаконно прописала в своем доме трёх граждан Азербайджана

43-летняя великолучанка незаконно прописала в своем доме трёх граждан Азербайджана, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, безработная женщина в феврале текущего года в доме на улице Сизова в Великих Луках фиктивно зарегистрировала трёх граждан Азербайджана. Женщина уже дала признательные показания. По данному факту проводится проверка.

Это уже не первый случай фиктивной регистрации иностранцев в Псковской области. Так, недавно правоохранительные органы выявили псковичку, которая незаконно прописала у себя восьмерых граждан Киргизии. 

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