До +6 потеплеет в первые дни марта в Пскове

08:01, 02 марта 2020, ПАИ

До +6 потеплеет на первой неделе марта в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос».

Так, в понедельник 2 марта ожидается от +2°C до +5°C, переменная облачность и осадки в виде дождя и снега. На следующий день будет пасмурно, прогнозируется дождь, температура составит от +2°C до +3°C.

В среду 4 марта псковичей ждет пасмурная и дождливая погода, от +2°C до +5°C. В четверг воздух прогреется от +2°C до +6°C.

С пятницы ожидаются небольшие ночные заморозки – 6 марта ожидается от -1°C до +4°C, переменная облачность.

В субботу 7 февраля прогнозируется переменная облачность, от -2°C до +4°C. 8 марта ожидается облачная погода с дождем и снегом, температура составит от -1°C до +2°C.

Максимальная скорость ветра на неделе - от 9 до 13 м/с.