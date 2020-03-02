0
08:01
До +6 потеплеет в первые дни марта в Пскове
07:36
Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове
18:25
Визит президента России Владимира Путина в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:41
Верховный главнокомандующий провёл смотр личного состава 104-го полка 76-й дивизии ВДВ
15:31
Президент о десантниках 6-й роты: Они показали, на что способен русский солдат
13:59
Владимир Путин возложил цветы к памятнику 6-й роте
13:39
Владимир Путин прилетел в Псков почтить память десантников 6-й роты
Еще новости
Общество

До +6 потеплеет в первые дни марта в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

До +6 потеплеет на первой неделе марта в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос».

Так, в понедельник 2 марта ожидается от +2°C до +5°C, переменная облачность и осадки в виде дождя и снега. На следующий день будет пасмурно, прогнозируется дождь, температура составит от +2°C до +3°C.

Фото Дарьи Хватковой

В среду 4 марта псковичей ждет пасмурная и дождливая погода, от +2°C до +5°C. В четверг воздух прогреется от +2°C до +6°C.

С пятницы ожидаются небольшие ночные заморозки – 6 марта ожидается от -1°C до +4°C, переменная облачность.

Фото Дарьи Хватковой

В субботу 7 февраля прогнозируется переменная облачность, от -2°C до +4°C. 8 марта ожидается облачная погода с дождем и снегом, температура составит от -1°C до +2°C.

Максимальная скорость ветра на неделе - от 9 до 13 м/с.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

До +6 потеплеет в первые дни марта в Пскове
02 марта 2020
До +6 потеплеет в первые дни марта в Пскове
Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове
02 марта 2020
Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове
Визит президента России Владимира Путина в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 марта 2020
Визит президента России Владимира Путина в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Верховный главнокомандующий провёл смотр личного состава 104-го полка 76-й дивизии ВДВ
01 марта 2020
Верховный главнокомандующий провёл смотр личного состава 104-го полка 76-й дивизии ВДВ
Президент о десантниках 6-й роты: Они показали, на что способен русский солдат
01 марта 2020
Президент о десантниках 6-й роты: Они показали, на что способен русский солдат
Владимир Путин возложил цветы к памятнику 6-й роте
01 марта 2020
Владимир Путин возложил цветы к памятнику 6-й роте
Владимир Путин прилетел в Псков почтить память десантников 6-й роты
01 марта 2020
Владимир Путин прилетел в Псков почтить память десантников 6-й роты
Доктор из Пскова прошел в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»
01 марта 2020
Доктор из Пскова прошел в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»

Идет загрузка...