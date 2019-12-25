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Террасная доска из лиственницы в Санкт-Петербурге

 

https://spb.realwood.ru/products/listvennica/terrasnaya_doska/

Террасная или палубная доска – это популярный строительный материал, который используется для отделки террас, веранд, открытых площадок. Для изготовления палубной доски используются различные сорта древесины, но наибольшее распространение получила продукция из лиственницы. Ведущим производителем пиломатериалов в СПб считается группа компаний «REAL WOOD». Она поставляет товар не только по Санкт-Петербургу и области, но и реализует ее посредством фирменных магазинов. Они открыты в крупнейших городах России. В Пскове и Псковской области крупнейшим поставщиком декинга представленной марки выступает торговый дом «ВИМОС».

Преимущества декинга из сибирской лиственницы

Представленный пиломатериал пользуется заслуженно высоким спросом, так как обладает рядом неоспоримых преимуществ:

Доски террасного типа, которые можно заказать напрямую у производителя на сайте по выгодным ценам https://spb.realwood.ru/products/listvennica/terrasnaya_doska/, отличаются универсальностью в применении. С их помощью можно оформить спортивные площадки. Детские игровые зоны на улице. Материал популярен среди владельцев загородных домов и дач, так как он подходит для отделки пирсов, террас, лоджий, балконов. Если вы планируете строительство бассейна, то декингом можно отделать прилегающую территорию. Даже при непосредственном контакте с водой покрытие не утратит товарного вида и первоначальных характеристик.

В процессе производства декинга не используются химические добавки, поэтому при эксплуатации покрытия не выделяются токсины. Поскольку для производства используется натуральная сибирская лиственница, то готовое покрытие отличается презентабельным видом. Оно не требует дополнительной декоративной отделки. В процессе нагрева не выделяется смола, поэтому использовать декинг можно для отделки бани, сауны и прочих помещений с высокой влажностью и температурными колебаниями.

По материалам сайта https://spb.realwood.ru/.

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