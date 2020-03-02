Вопросы здравоохранения обсудим 2 марта в ПАИ-live

11:10, 02 марта 2020, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко станет гостем проекта ПАИ-live. В рамках прямого эфира планируем обсудить ряд вопросов, привлекших внимание общественности в конце февраля, - обед с личинками в родильном отделении больницы в Острове, заявления руководства Псковской станции скорой медицинской помощи о намерении провести «итальянскую забастовку» в связи с финансовым положением учреждения.

Начало прямого эфира — 12:00.

Свои вопросы гостю можно задать здесь >>>.