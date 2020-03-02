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Общество

Почти 800 россиян стали лотерейными миллионерами в 2019 году

790 россиян стали миллионерами, купив лотерейный билет в 2019 году. Их выигрыши составляли от 1 млн рублей, передает РИА Новости.

Рекордные суммы по 500 млн рублей в минувшем году получили 2 жителя России. Рекорд уже в текущем году побила жительница Подмосковья Надежда Бартош, которая выиграла 1 млрд рублей.

Флагманскими лотереями на данный момент являются «Русское лото» с долей в портфеле 35,8%, «Гослото 4 из 20» (16,1%), а также «Рапидо» (10,7%).

Строитель из Пскова выиграл в лотерею 7 млн рублей. Розыгрыш проходил 10 декабря 2019 года.

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