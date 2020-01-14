Псковский строитель выиграл в лотерею 7 миллионов рублей

12:57, 14 января 2020, ПАИ

Пскович Михаил Генделевич выиграл в лотерею 7 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба организатора лотереи.

Розыгрыш прошел 10 декабря прошлого года. Одержать победу псковичу удалось, выбрав комбинацию из нечетных чисел.

«В тот день я почувствовал, что нужно купить билет. Долго не думал, выбрал комбинацию и пошел заниматься рабочими делами, - рассказал победитель. — Увидел СМС-сообщение и подумал, что выиграл тысяч двадцать. Обрадовался. А когда посмотрел на сумму на экране телефона, то закричал от счастья».

Михаил Генделевич работает в Пскове строителем. Вместе с супругой они растят двоих детей. На выигранные средства они планируют приобретение нового жилья.