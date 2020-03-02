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Общество

Псковичи 14-18 лет могут принять участие в конкурсе «Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

Палата молодых законодателей при Совете Федерации проводит всероссийский конкурс «Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в конкурсе могут принимать участие граждане России в возрасте от 14 до 18 лет включительно. Участникам предлагается выполнить конкурсную работу на одну из тем: «Я смотрю на фронтовую фотографию» – тема предполагает анализ отдельной фотографии, истории ее появления, судьбы людей в тот период, когда был сделан снимок; «Семейные реликвии – военные трофеи» – описание отдельной вещи, привезенной или присланной с фронта участником боевых действий или прошедшей с бойцом его военный путь; «Судьба семьи в истории страны» – комплексное исследование истории семьи во время Великой Отечественной войны по семейным архивам и воспоминаниям; «Треугольники с войны» – исследование семейного архива, писем, почтовых открыток, личных дневников, фотографий.

Прием конкурсных документов завершится 6 апреля 2020 года. Конкурсные документы представляются на конкурс по электронному адресу: pochtapobeda75@mail.ru.

Подробная информация о правилах и сроках проведения конкурса размещена на официальном сайте: www.пмзсф.рф.

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