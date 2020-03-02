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Общество

Марина Гаращенко о коронавирусе: Рекомендую жителям Псковской области не паниковать

Марина Гаращенко

«Я бы рекомендовала жителям Псковской области не паниковать», - так председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко прокомментировала ситуацию с коронавирусом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По её словам, все пункты пропуска через госграницу в Псковской области контролируются: проводятся опросы, откуда едет человек, где он находился в поездке, не контактировал ли он с больными людьми, всем въезжающим измеряют температуру.

«Сегодня на совещании с Роспотребнадзором мы как раз обсудим вопросы распространения коронавируса. Если ситуация с вирусом в регионе все же возникнет, мы к ней абсолютно готовы», - заявила Марина Гаращенко.

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