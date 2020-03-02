Комитет здравоохранения Псковской области взял на контроль все пункты пропуска через госграницу

21:15, 02 марта 2020, ПАИ

Все автомобильные пункты пропуска на границе Псковской области с соседними государствами находятся на особом контроле регионального комитета по здравоохранению, там также работают представители Роспотребнадзора, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации председатель комитета Марина Гаращенко.

По её словам, 2 марта ситуация с коронавирусом обсуждалась на очередной рабочей встрече с руководителем Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александром Нестеруком. В частности, обсуждалась информация о заболевших коронавирусом в ближайших к региону Эстонии и Белоруссии

«В случае необходимости мы готовы транспортировать пациентов с подозрением на коронавирус в ближайшее лечебное учреждение на автомобиле скорой помощи», - рассказала она.

Все близлежащие больницы готовы к забору проб у пациентов с подозрением на коронавирус. «Уже 3 марта с нашими сотрудниками в Роспотребнадзоре состоится дополнительное занятие», - добавила Марина Гаращенко.

По данным на 2 марта, первый случай заражения коронавирусом зафиксирован и в Латвии.