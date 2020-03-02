0
21:15
Комитет здравоохранения Псковской области взял на контроль все пункты пропуска через госграницу
14:18
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
13:31
Часть улицы Леона Поземского в Пскове ушла под воду
12:59
Автокран из-за перегруза столкнулся с грузовиком в Псковском районе
12:44
Рабочий упал с высоты на стройплощадке под Псковом
11:23
Из кадетской школы Великих Лук срочно эвакуировали детей и педагогов
07:36
Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове
Еще новости
Происшествия

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Латвии

2 марта выявлен первый случай заражения коронавирусом в Латвии. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на министерство здравоохранения республики. Представители ведомства готовы встретиться с журналистами на пресс-конференции поздно вечером и рассказать о пациенте и предпринимаемых мерах.

По данным Delfi (Латвия), речь идет о женщине, ее состояние не тяжелое. Она госпитализирована и находится под постоянным наблюдением врачей.

Между тем в Белоруссии на данный момент зафиксированы уже три случая заражения вирусом COVID-19. Это студент из Ирана, отец его подруги и жительница Витебска, вернувшаяся из Италии.

По данным на 2 марта всего коронавирусом заразились свыше 89 тысяч человека, погибли более 3050, выписаны из больниц более 45 тысяч.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Комитет здравоохранения Псковской области взял на контроль все пункты пропуска через госграницу Эстония готова восстановить полный погранконтроль из-за коронавируса Комитет по здравоохранению: Масочный режим из-за коронавируса пока не вводится в Псковской области В Пскове появилась возможность проводить обследования на коронавирус Вакцину от коронавируса планируется применять к середине 2021 года Около 3 тысяч человек умерли из-за коронавируса в Китае Меры по стабилизации экономики России при коронавирусе поручил выработать Путин Россиянам рекомендовали отказаться от поездок за рубеж Результаты медицинских исследований: Китайский коронавирус поражает легкие человека Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки в России не зафиксированы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Комитет здравоохранения Псковской области взял на контроль все пункты пропуска через госграницу
02 марта 2020
Комитет здравоохранения Псковской области взял на контроль все пункты пропуска через госграницу
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
02 марта 2020
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
Часть улицы Леона Поземского в Пскове ушла под воду
02 марта 2020
Часть улицы Леона Поземского в Пскове ушла под воду
Автокран из-за перегруза столкнулся с грузовиком в Псковском районе
02 марта 2020
Автокран из-за перегруза столкнулся с грузовиком в Псковском районе
Рабочий упал с высоты на стройплощадке под Псковом
02 марта 2020
Рабочий упал с высоты на стройплощадке под Псковом
Из кадетской школы Великих Лук срочно эвакуировали детей и педагогов
02 марта 2020
Из кадетской школы Великих Лук срочно эвакуировали детей и педагогов
Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове
02 марта 2020
Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
01 марта 2020
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области 1

Идет загрузка...