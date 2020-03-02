Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Латвии

21:10, 02 марта 2020, ПАИ

2 марта выявлен первый случай заражения коронавирусом в Латвии. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на министерство здравоохранения республики. Представители ведомства готовы встретиться с журналистами на пресс-конференции поздно вечером и рассказать о пациенте и предпринимаемых мерах.

По данным Delfi (Латвия), речь идет о женщине, ее состояние не тяжелое. Она госпитализирована и находится под постоянным наблюдением врачей.

Между тем в Белоруссии на данный момент зафиксированы уже три случая заражения вирусом COVID-19. Это студент из Ирана, отец его подруги и жительница Витебска, вернувшаяся из Италии.

По данным на 2 марта всего коронавирусом заразились свыше 89 тысяч человека, погибли более 3050, выписаны из больниц более 45 тысяч.