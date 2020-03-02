Комитет по здравоохранению: Масочный режим из-за коронавируса пока не вводится в Псковской области

16:18, 02 марта 2020, ПАИ

Масочный режим в Псковской области пока не вводится, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации по итогам проведения совещания по недопущению распространения коронавируса.

«Такой необходимости нет. По нашим данным, в псковских аптеках маски есть, и дела с ними обстоят удовлетворительно. Если появляется информация об отсутствии масок, мы моментально принимаем меры. В лечебных учреждениях все средства защиты в наличии», - отметила Марина Гаращенко.

Также пока нет неободимости в перепрофилировании отделений в стационарах псковских больниц. «В стационарах достаточно коек и в случае необходимости они, конечно, будут перепрофилированы. Пока этого не требуется, так как заболевших коронавирусом у нас нет», - уточнила Марина Гаращенко.