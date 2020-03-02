Россию на «Евровидении» в 2020 году представит группа Little Big из Санкт-Петербурга

21:57, 02 марта 2020, ПАИ

На конкурс «Евровидение 2020» от России поедет рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big. Об этом сообщил Первый канал.

Коллектив был создан в 2013 году. Первый альбом «With Russia From Love» вышел в марте 2014 года.

Сами музыканты уверяют, что не вкладывали в свою раскрутку ни копейки. Однако за короткое время им удалось завоевать любовь аудитории во многих странах Европы.

На данный момент у коллектива выпущены в свет более 20 музыкальных клипов. Наиболее известная композиция - «Skibidi».