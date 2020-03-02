Президент поручил правительству найти источники финансирования модернизации ветхого жилья

22:36, 02 марта 2020, ПАИ

Найти источники финансирования модернизации ветхого жилья поручил президент Владимир Путин правительству страны при участии рабочих групп Государственного совета РФ.

До 1 июля 2020 года чиновники должны представить свои предложения «об источниках и механизмах дополнительного финансирования мероприятий, направленных на реализацию программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа», - сообщает ТАСС.

Еще одно направление работы, требующее внимания кабмина, - финансирование инженерной подготовки территорий для жилищного строительства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».