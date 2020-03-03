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Иномарка с женщиной за рулем опрокинулась в кювет на трассе Моглино - Ветошка

Автомобиль с женщиной за рулем опрокинулся в кювет на трассе Моглино-Ветошнка Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

2 мара около 7:10 жительница Тямши не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля «Мицубиси Лансер» на обочину, после чего транспортное средство опрокинулось. На момент ДТП женщина была трезва.

Водитель получила ушибы конечностей, но не была госпитализирована. По данному факту проводится проверка.

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