Как получить президентский грант расскажет гость ПАИ-live 3 марта

10:07, 03 марта 2020, ПАИ

3 марта гостем проекта ПАИ-live станет руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская. Разговор пойдет о некоммерческих организациях, которые стали первыми получателями президентских грантов в 2020 году в регионе.

Как принять участие в конкурсе, насколько сложен процесс подготовки проекта, какие суммы удалось привлечь НКО? Ответы на эти и другие вопросы получим в прямом эфире.

Начало в 11:00.

Свои вопросы гостю задать можно уже сейчас здесь >>>.