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Общество

Открытые уроки по робототехнике для школьников провели в Палкинском районе

Фото: Общественные проекте Псковской области

В Палкинском районе прошли открытые уроки по робототехнике для учеников начальной школы. Занятия проведены уже в трех образовательных учреждениях, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.  

Занятия проводятся по совместной инициативе главы района и Псковской региональной Общественной молодежной организации «Равные возможности». Для занятий используют оборудование, приобретенное с использованием гранта фонда президентских грантов.

По итогам занятий общественники составят подробный отчет о состоянии технического творчества в районе и выяснят, сколько детей готовы заниматься робототехникой, есть ли педагоги, которые готовы работать с детьми в этом направлении.

Отчет позволит руководству района принять решение по исполнению проекта «Успех каждого ребенка», реализация которого идет на территории области. В планах посетить все 6 школ Палкинского района.

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