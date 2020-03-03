Восстановить доступ к странице в «Одноклассниках» можно будет по фотографии

11:00, 03 марта 2020, ПАИ

Восстановить доступ к странице в «Одноклассниках» можно будет по фотографии. При этом важно, чтобы в профиле были подходящие для идентификации фотографии. Сервис работает на базе нейросетей, сообщает ТАСС.

Фотографии в новом сервисе используются только для идентификации, снимки не попадают на страницу пользователя. По данным предварительного тестирования, более 60% пользователей «Одноклассников», которым было предложено восстановление доступа по фото, предпочли такой способ традиционному обращению в службу поддержки.

Сервис доступен в мобильном приложении «Одноклассники» для платформы Android. На устройствах iOS возможность восстановления по фото появится в течение нескольких месяцев.