Ефрейтор Юлия Рудницкая представляет Псков на конкурсе «Краса ВДВ-2020» в Туле

15:51, 03 марта 2020, ПАИ

Гвардии ефрейтор 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Юлия Рудницкая из Пскова представляет соединение на конкурсе «Краса ВДВ-2020» в Туле. Об этом Псковскому агентству информации сообщил представитель дивизии по связям с общественностью Дмитрий Харичков. Конкурс красоты и профессионального мастерства женщин-военнослужащих в этом году проходит с 27 февраля по 6 марта на базе 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии.

«Почему она, потому что именно Юлия стала лучшей в отборочном туре, проходившем в дивизии», - уточнил Дмитрий Харичков.

В конкурсе принимают участие 12 военнослужащих-женщины от Пскова до Уссурийска, одна из которых сможет носить звание Красы ВДВ и надеть диадему - символ победительницы конкурса.

Одним из испытаний конкурса стала кулинария - девушки готовили и украшали блинчики. Лучшей на этом этапе стала курсант Рязанского училища Екатерина Добрынина. До конца недели участницам предстоит преодолеть ещё несколько испытаний.