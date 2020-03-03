Новые контейнеры для отходов ПЭТ установит компания «Экопром» в Пскове

16:40, 03 марта 2020, ПАИ

В течение текущей недели в Пскове будут установлены новые сетчатые контейнеры для ПЭТ-отходов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала компании со ссылкой на директора филиала ООО «Экопром» Сергея Пайста.

Руководитель напомнил, что несколько недель назад вопрос по установке подобных сеток уже обсуждался. Часть сеток демонтировали, чтобы выполнить ремонт, но их уже вернули на прежние места.

Также сообщается, что компания «Экопром» получила 100 сеток нового образца. По словам Сергея Пайста, сейчас они маркируются, а начиная с текущей недели специалисты начнут установку во дворах. Директор «Экопрома» заверил, что современные сетчатые контейнеры имеют совершенно другой формат: они оборудованы колесиками, крышками и замками.