Автодорогу Рубцово – Амосово отремонтируют в Палкинском районе

16:58, 03 марта 2020, ПАИ

В Палкинском районе отремонтируют более 6 км дороги Рубцово – Амосово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ремонтные работы будут проводиться в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Изначально был запланирован ремонт 5 км дороги, но после проведенных торгов образовалась экономия бюджетных средств, что стало причиной включения в график еще одного отрезка, протяженность 1,3 км.

В рамках ремонтных работ проведут корчевку кустарника и мелколесья вдоль дороги, ремонт водопропускных труб. Также будет проведено устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси, ремонт съездов, укрепление обочин и нанесение разметки термопластиком. В рамках капремонта приведут в порядок автобусную остановку и установят автобусный павильон и дорожные знаки.

Ремонт планируется завершить 15 июля 2020 года. Всего для Палкинского района было выделено 19,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов на реализацию нацпроекта.