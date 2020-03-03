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Общество

Заседание регионального оргкомитета «Наша Победа» состоялось в Пскове

Заседание регионального оргкомитета «Наша Победа» партии «Единая Россия» прошло в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, участники оргкомитета обсудили предстоящие мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

Так, партийная акция «Диктант Победы» состоится 24 апреля на 27 площадках в 26 муниципалитетах региона. Секретарь оргкомитета Галина Никитина рассказала, что основной площадкой для диктанта станет Псковский государственный университет.

Сопредседатель оргкомитета - региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Голышев сообщил, что в школах области сейчас проходит конкурс «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны.

Также Александр Голышев сообщил о партийной работе по сбору информации о памятных и исторических объектах на территории России. «Одним из итогов мониторинга стало выявление 261 солдата – Герои Советского Союза и кавалеры ордена Славы, которые родились или совершили подвиг на территории Псковской области. Из них память о 72 героях, к сожалению, в силу различных причин, практически утрачена и никак нигде не отражается», – отметил он. По его словам, в настоящее время разрабатываются предложения по увековечиванию памяти этих героев.

Помимо этого, Александр Голышев рассказал о проведенной партийцами работе в рамках проекта «Летописи сожжённых деревень Псковщины». По итогам мониторинга удалось найти данные о 2,5 тыс. сожжённых поселений на территории нашего региона.

Участники оргкомитета решили, что Псковская область присоединится к проведению международного субботника по благоустройству памятных мест и воинских захоронений 15 апреля. Псковские единороссы займутся уборкой территории вокруг мемориала Могила Неизвестного солдата на площади Победы в Пскове.

Сопредседатель комитета, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский призвал участников объединить усилия и возможности для максимально плодотворной подготовки к 75-му Дню Победы.

Планируется, что оргкомитет «Единой России» продолжит свою работу и после проведения 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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