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Общество

Конфискацию имущества коррупционеров предлагается закрепить в Конституции

Конфискацию имущества коррупционеров предложил закрепить в Конституции председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом он заявил, выступая на расширенной коллегии СК РФ, пишет ТАСС.

«Следственный комитет РФ по-прежнему считает наиболее действенной мерой по сдерживанию коррупции применение конфискации имущества в качестве меры уголовного наказания, - сказал Александр Бастрыкин. - Мы полагаем, что это положение могло бы быть записано в Конституции РФ, поправки в которую сейчас активно обсуждаются в нашем обществе».

В качестве обоснования он привел практику, согласно которой по расследованным в 2019 году уголовным делам о коррупции еще в ходе следствия удалось возместить ущерб государству почти на 2 млрд рублей и был наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 7 млрд рублей. «Это составило 41% от суммы причиненного ущерба», - уточнил Александр Бастрыкин.

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